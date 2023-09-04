Из школы под Вологдой эвакуировали 700 учеников и 45 учителей

Из школы в поселке Майский под Вологдой эвакуировали более 700 человек. Там в понедельник, 4 сентября, в 8.17 сработала автоматическая пожарная сигнализация - в помещении появился дым. На место выехали пожарные.

Как пояснили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Вологодской области, задымление появилось из-за неисправности электрооборудования в электрощите. Автоматическая пожарная сигнализация при этом, как и требовалось, сработала. Началась эвакуация. Всего из школы эвакуировано 700 учеников и 45 учителей.

Задымление было ликвидировано до прибытия пожарных. "Никто не пострадал, сейчас школа работает в обычном режиме", - сообщает ГУ МЧС по Вологодской области.