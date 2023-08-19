В Вологодской области открылся сезон охоты на дичь

19 августа в Вологодской области открыли сезон охоты на болотно-луговую, полевую, водоплавающую и боровую дичь. Об сообщили специалисты Облохотдепартамента. Охотников призвали не забывать о технике безопасности при обращении с оружием, о противопожарных мерах в лесу и о правилах охоты.

«Напоминаем нормы добычи. Боровая дичь: глухарь - до 5 штук в сезон, тетерев - до 10 штук в сезон, вальдшнеп, рябчик - до трех штук в один день охоты. Водоплавающая дичь: гуси, утки - до 5 штук в один день охоты. Болотно-луговая дичь: бекас, коростель, дупель - до 5 штук в один день охоты. Полевая дичь: голуби, горлицы - до 5 штук в один день охоты», - сообщают в ведомстве.