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НовостиОбщество19 августа 2023 19:34

В Вологодской области открылся сезон охоты на дичь

Охотникам напомнили правила
Евдокия САХАРОВА

19 августа в Вологодской области открыли сезон охоты на болотно-луговую, полевую, водоплавающую и боровую дичь. Об сообщили специалисты Облохотдепартамента. Охотников призвали не забывать о технике безопасности при обращении с оружием, о противопожарных мерах в лесу и о правилах охоты.

«Напоминаем нормы добычи. Боровая дичь: глухарь - до 5 штук в сезон, тетерев - до 10 штук в сезон, вальдшнеп, рябчик - до трех штук в один день охоты. Водоплавающая дичь: гуси, утки - до 5 штук в один день охоты. Болотно-луговая дичь: бекас, коростель, дупель - до 5 штук в один день охоты. Полевая дичь: голуби, горлицы - до 5 штук в один день охоты», - сообщают в ведомстве.