В фермерском череповецком хозяйстве уничтожили 2711 голов куриц и перепелов

Фото: Сергей Воропаев, ВКонтакте.

Из-за птичьего гриппа почти полмиллиона птиц уничтожено в Череповецком районе. Но полностью мероприятия по ликвидации очага завершатся только во второй половине сентября. Напомним, птичий грипп обнаружен в конце июля на птицефабрике деревни Малечкино. Вот что рассказал начальник управления ветеринарии Вологодской области Сергей Воропаев: «На сегодняшний день уничтожено 200 тысяч голов павшей птицы, 290 тысяч голов изъятой птицы, более 2,5 млн штук яиц, почти 3 тонны яичного порошка». В радиусе 10 километров от очага заражения также была уничтожена вся птица, обнаруженная в частных подсобных хозяйствах граждан. Это еще 3921 птица.

Сейчас высчитывается рыночная стоимость изъятого для выплаты компенсации. Татьяны Ченцова просит ВКонтаке оценить ей ущерб в частном порядке. У нее была ферма, изъято 2711 голов куриц и перепелов. Это около 70% птицы, изъятой в частных подсобных хозяйствах.

По словам сотрудников управления ветеринарии, размер компенсации определяется независимым оценщиком и все граждане, из хозяйств которых была изъята птица, будут уведомлены о размере компенсации в индивидуальном порядке. Глава управления ветеринарии заверил, что новые вспышки гриппа птиц не фиксируются. Но ряд ограничительных мероприятий все еще производится.