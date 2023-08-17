На востоке Вологодчины разбилась иномарка с молодыми людьми

Автомобиль застрял в придорожном лесу.

Ниссан на скорости вылетел в кювет. Его остановили придорожные деревья. Один молодой человек погиб, трое пострадали.

Трагедия произошла под Кич-Городком, в трех километрах в сторону Еловино 17 августа, около часа ночи.

По данным областного УМВД, 21-летний водитель "Ниссан Альмера" не справился с управлением. В аварии погиб 26-летний пассажир, травмы получили водитель автомобиля и два пассажира - 17-летняя девушка и 26-летний мужчина. Все пострадавшие были доставлены в районную больницу.

Обстоятельства аварии уточняются.