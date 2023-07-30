Вологда
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Вологда
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика30 июля 2023 13:40

В Череповец электробус "Генерал" запаздывает

Вот время тест-драйва на нем обещали бесплатный проезд
Источник:kp.ru

Электробус "Генерал" опоздал с прибытием в Череповец. Согласно планам, в июле в городе должны были начаться испытания электробуса "Генерал". Но он так и не прибыл в Череповец. В мэрии пояснили причины задержки и пообещали, что тест-драйв состоится позже.

"Дело в том, что электробус разработан на базе рестайлинговой модели троллейбуса, и из-за этого нюанса у завода-изготовителя возникла заминка с оформлением необходимых документов. Поэтому прибытие электробуса ожидаем в августе", — цитирует представителя мэрии газета "Речь".

Ранее сообщалось, что на время теста, а он продлится месяц, проезд в нем будет бесплатным для всех.