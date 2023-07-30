В Череповец электробус "Генерал" запаздывает

Электробус "Генерал" опоздал с прибытием в Череповец. Согласно планам, в июле в городе должны были начаться испытания электробуса "Генерал". Но он так и не прибыл в Череповец. В мэрии пояснили причины задержки и пообещали, что тест-драйв состоится позже.

"Дело в том, что электробус разработан на базе рестайлинговой модели троллейбуса, и из-за этого нюанса у завода-изготовителя возникла заминка с оформлением необходимых документов. Поэтому прибытие электробуса ожидаем в августе", — цитирует представителя мэрии газета "Речь".

Ранее сообщалось, что на время теста, а он продлится месяц, проезд в нем будет бесплатным для всех.