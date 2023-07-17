Вологжанин заплатил 23 тысячи рублей за оскорбление ребенка

Житель Великого Устюга получил штраф за оскорбление ребенка. Инцидент произошел в феврале. Им занялась прокуратура.

Выяснилось, что 57-летний мужчина на улице Краснофлотской оскорбил 11-летнего мальчика. Материалы попали в мировой суд. И суд признал взрослого виновным и назначил штраф 3 тысячи рублей за унижение чести и достоинства несовершеннолетнего.

А потом был подан иск о компенсации морального вреда в сумме 20 тысяч рублей. Великоустюгский районный суд исковые требования удовлетворил в полном объеме.

В итоге грубиян заплатит за свои слова 23 тысячи рублей.