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НовостиПроисшествия17 июля 2023 5:46

Вологжанин заплатил 23 тысячи рублей за оскорбление ребенка

В том числе три тысячи штрафа
Источник:kp.ru

Житель Великого Устюга получил штраф за оскорбление ребенка. Инцидент произошел в феврале. Им занялась прокуратура.

Выяснилось, что 57-летний мужчина на улице Краснофлотской оскорбил 11-летнего мальчика. Материалы попали в мировой суд. И суд признал взрослого виновным и назначил штраф 3 тысячи рублей за унижение чести и достоинства несовершеннолетнего.

А потом был подан иск о компенсации морального вреда в сумме 20 тысяч рублей. Великоустюгский районный суд исковые требования удовлетворил в полном объеме.

В итоге грубиян заплатит за свои слова 23 тысячи рублей.