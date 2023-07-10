В Череповце приводят в порядок 55 километров зеленой изгороди

В Череповце приводят в порядок живые изгороди. Все лето в городе будут работать "зеленые парикмахеры" - проводить топиарную стрижку кустов. Мастера уже работают без выходных. Об этом сообщил мэр города Вадим Германов.

Вместо желтых заборов между дорогой и тротуаром в городе культивируют живую изгородь. "Чтобы кусты радовали глаз, их необходимо постоянно подстригать. Каждому участку за летний сезон предстоит по две-три стрижки и превращение из бесформенных веток в аккуратные параллелепипеды", — пояснил Вадим Германов.

Он озвучил цифры: протяженность живой изгороди в Череповце уже 55 километров. Высота кустов не должна превышать 80 сантиметров, чтобы не мешать водителям видеть пешехода.