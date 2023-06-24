В Вологде прошли День города и День молодежи

Фото: Пресс-служба Администрации города Вологды.

Заслуженные вологжане были приглашены на церемонию открытия Дня города. Там их чествовали и вручали награды. С днем рождения Вологду и горожан поздравили губернатор Олег Кувшинников и председатель ЗСО Андрей Луценко, а также Митрополит Вологодский и Кирилловский Савва.

В День 876- летия Вологды прошел День города, церемония прошла на Кремлевской площади. Вологжан поздравили с праздничной датой первые лица области и города, депутаты.

Губернатор области Олег Кувшинников начал речь со слов поддержки в адрес решений Президента РФ, связанных с ситуацией в стране и высказанных сегодня утром в рамках официального заявления.

Он заявил, что "Мы сделаем все, чтобы поддержать нашего президента и его решительные действия по стабилизации ситуации внутри страны".

Утром прошел оперативный штаб, на котором было принято решение об охране критически важных объектов инфраструктуры. Олег Кувшинников сказал: "Мы будем продолжать работать, мы не остановим ни одно из предприятий. Мы продолжим праздновать День рождения нашего любимого города и День молодежи. Ситуация в области находится под полным контролем, она стабильная и прогнозируемая. В этот день я хочу еще раз подтвердить решительность наших действий по защите целостности и суверенитета нашей страны".

Он заверил, что Вологда продолжит свое динамичное развитие: строительство крупнейших школ, спортивных объектов, Некрасовского моста, улицы Поэта Романова, Малого транспортного кольца, благоустройство парков, скверов, дворовых территорий. "Мы сделаем все, чтобы подготовить нашу красавицу Вологду к юбилею, 880-летию со дня ее основания, которое будем отмечать в 2027 году", - заявил Олег Кувшинников.

«Только все вместе при поддержке Президента мы можем защитить нашу страну», - сказал, поздравляя вологжан с Днем города, председатель Законодательного собрания Вологодской области Андрей Луценко.

Вологжанам, внесшим вклад в развитие города, были вручены награды. Звание «Почетный гражданин» города Вологды» присвоено заместителю председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Герою России Юрию Воробьеву. Знаком «За заслуги перед Вологдой» награжден председатель Вологодского регионального отделения Союза художников России, заслуженный художник России Николай Мишуста.

«Вологда дарит вдохновение. Это замечательный город, здесь такая аура, такое доброжелательное отношение к творческим людям. Поэтому здесь невозможно не быть поэтом или художником, творческим человеком. В Вологде есть все предпосылки чтобы погружаться в искусство», - сказал Заслуженный художник России, обладатель знака «За заслуги перед Вологдой» Николай Мишуста.

Также сегодня были вручены награды Губернатора области, Законодательного собрания, Вологодской митрополии.

Так, свидетельство о занесении на электронную Доску почета Вологды получили три коллектива городских предприятий и организаций: АО «Вологодский мясокомбинат», ансамбль народных инструментов «Русский сувенир» и Вологодская областная детская клиническая больница. А два педагога школы №5, учитель географии Елена Позднякова и учитель русского языка и литературы Ольга Щукина, отмечены медалью «Во имя детей». Ее вручил Мэр города Сергей Воропанов.

«Главная ценность города, конечно, жители, которые искренне любят Вологду и многое делают на ее благо. Это перспективная молодежь, для самореализации которой мы создаем все возможности. Это предприниматели, развивающие экономику и помогающие в реализации городских проектов. Это люди труда, науки, культуры, представители разных профессий. Чтобы сделать жизнь вологжан комфортнее и уютнее, мы постоянно развиваем Вологду. Это совместная работа целой команды при поддержке Губернатора Олега Кувшинникова и нашего Президента Владимира Путина. В День рождения Вологды, мы чувствуем единство и силу нашего города, региона, всей страны. И сегодня это важно, как никогда. Вологда всегда была, есть и будет на стороне нашего Президента. Мы полностью поддерживаем его решения, мы разделяем точку зрения нашего правительства. Мы будем стоять во благо Вологды! Во благо будущего нашей страны!», - отметил Мэр Вологды Сергей Воропанов.

«С каждым годом вызовы современности становятся все более серьезными и суровыми. И только объединившись вместе, начиная от Президента и Губернатора и заканчивая каждым из нас, мы сможем этим вызовам противостоять. Наша сплоченность, наше единство - это залог суверенитета родины. Важно, чтобы голос патриотов звучал громко и решительно. Желаю всем счастья, здоровья, мирного неба, а Вологде процветания!», - заявил Глава города Вологды Юрий Сапожников.

Глава Вологды Юрий Сапожников, был отмечен дипломом Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления. Ему присвоено почетное звание «Лучший руководитель органа местного самоуправления».

День рождения города всегда соседствует с еще одним значимым для православных вологжан праздником – Днем всех вологодских святых. Об этом напомнил со сцены Митрополит Вологодский и Кирилловский Савва. Он напомнил, что 25 июня - День памяти всех вологодских святых. После божественной литургии в Софийском соборе пройдет крестный ход к Лазаревскому храму с мощами преподобного Александра Баданина.

На церемонии открытия для вологжан выступили лучшие городские коллективы.

В рамках дня города проходят фестивали «Город ремёсел» и «БурмагинФест», шляпный фестиваль «Вологда кружевная». Вместе с Днем города отмечался День молодежи, открылось креативное пространство «Салют, молодежь!» в здании бывшего кинотеатра «Салют» на ул. Ленина, 12. Также в течение всего дня на пл. Революции и Кремлевской площади прошли концертные программы.