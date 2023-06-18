В Соляной парк Череповца привезли бассейн

В Соляной сад Череповца завезли аттракцион. Это бассейн с бамперными лодками (6+). Деньги на него выделила «Северсталь». Сейчас аттракцион должен будет пройти технологическую проверку.

На развитие парка в этом году металлурги направили 14 миллионов рублей. В конце весны в парке на деньги металлургов установили качели под названием «Жемчужина».. В ближайшее время в парк ожидается поставка еще одной карусели - "Летающая машина"».

Об этом рассказал ВКонтакте генеральный директор дивизиона «Северсталь Российская сталь» и ресурсных активов Евгений Виноградов.

Реконструкция парка КиО завершилась в прошлом году. Тогда на территории установили первые карусели.