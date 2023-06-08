В Череповце мама пойдет под суд: ребенок упал с дивана

В Череповце будут судить маму маленькой девочку. Молодая мама недосмотрела за ребенком. По данным следствия, ЧП случилось в феврале 2023 года. В своем доме на улице Монтклер 36-летняя женщина положила свою пятимесячную дочь на диван. Оставленный без присмотра ребенок упал с высоты примерно 40 см и получил травму головы. Экспертиза сочла это тяжким вредом здоровью.

Возбуждено уголовное дело. Сейчас расследование закончено, женщине грозит наказание в виде штрафа до 80 тысяч рублей или даже лишения свободы до одного года.