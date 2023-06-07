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НовостиОбщество7 июня 2023 14:57

Доплату вологодским силовикам будут начислять с июня

Так власти намерены укрепить некоторые подразделения полиции
Иван Чухнин

Вологодским полицейским ввели доплату. Ее размер составит 5 тысяч рублей. Правда, получат его не все, а лишь сотрудники ряда подразделений: тех, кто поддерживает порядок и обеспечивают безопасность.

Выплата будет начисляться с июня. Соответствующую инициативу начальника областного УМВД Павла Серова на оперштабе поддержал губернатор Олег Кувшинников.

«Укрепляем кадровый состав подразделений полиции. Доплату получит младший начальствующий состав, участвующий в охране общественного порядка и общественной безопасности, военных, государственных и других важных объектов. Это сотрудники патрульно-постовой службы, дежурной части и центра хозяйственного обеспечения УМВД», - рассказал глава региона.

Губернатор отметил, что поддержание порядка и обеспечение безопасности граждан особенно важно в условиях СВО.