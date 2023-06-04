Вологжанка вкладывалась в "газовую отрасль" и потеряла почти 2 миллиона рублей

Вологжанка потеряла 2 миллиона рублей. Она стала жертвой инвестиций. Вернуть заработанное она пытается через полицию. В УМВД России по г. Вологде обратилась женщина 1953 г.р. Она рассказала, что целый месяц переводила деньги неизвестным, полагая, что инвестирует в газовую отрасль и надеялась на доход. По рекомендациям звонивших она установила на телефон приложение и усиленно вкладывалась: когда ее сбережения закончились, она взяла кредиты в четырех банках. В итоге она перевела почти миллиона. Ущерб она оценила в 1 миллион 990 тысяч рублей. Обратиться в полицию женщина решила только после того, как осознала, что дохода не появилось, а денежные средства вернуть не представилось возможным, а по кредитам нужно платить. Возбуждено уголовное дело.

Полицейские напоминают гражданам, что при совершении финансовых операций необходимо сохранять бдительность и не принимать на веру слова неизвестных, обещающих сверхвыгоду за короткие сроки. Проверяйте и фильтруйте поступающую информацию.