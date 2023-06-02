Белорусская спортсменка покинула вологодскую "Чевакату"

Фото: Вологда-Чеваката, ВКонтакте.

Анастасия Сущик покинула вологодскую баскетбольную команду, которая не без ее участия впервые стала серебряным призером СуперЛиги.

Об этом сообщает пресс-служба БК «Вологда-Чеваката».Анастасия Сущик традиционно поблагодарила руководство клуба и атмосферу вологодских матчей.

«Оцениваю свой сезон как плодотворный и успешный. В Вологде очень приятно играть - в той атмосфере, которая создается на каждом матче», - говорит спортсменка. Причины ухода не раскрываются.

В минувшем сезоне на счету спортсменки 40 игр за «Чевакату», в 39 из которых она выходила на площадку в стартовом составе. Ее статистика - 9,6 очков, 2,5 подборов, 4,9 передач и 1,2 перехватов в среднем за игру.