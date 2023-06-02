Водителя в пьяном виде устроившего смертельное ДТП отправили в колонию-поселение

В Череповце суд вынес приговор водителю, который устроил смертельное ДТП. 42-летнего жителя Кадуйского района признали виновным в нарушении ПДД, повлёкшему по неосторожности гибель человека.

Трагедия произошла на железнодорожном мосту на 154 километре трассы А-114 Вологда-Тихвин в июне 2022 года. Пьяный водитель управлял автомобилем, принадлежащим частной охранной организации. При обгоне в зоне действия запрещающего знака он выехал на полосу встречного движения. Там двигался автомобиль «Опель Мерива». При столкновении пассажир «Опеля» получил травмы и скончался на месте.

«Подсудимый вину признал, от дачи показаний отказался. Частично возместил сыну погибшего в качестве морального вреда 60000 рублей и принес свои извинения»,- сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Осуждённого приговорили к пяти годам и шести месяцам колонии-поселения и взыскали с него 440 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу сына погибшего.