Лось разгуливал по стадиону череповецкого университета

Мэр Череповца предупредил в соцсетях: "Прямо сейчас у стадиона ЧГУ замечен лось. Спецслужбы уже направляются к месту. Временно закрыт «Соляной сад». Будьте внимательны и осторожны при передвижениях в районе улицы Горького..."

Как стало известно, на охоту вышли охотоведы со спасателями.

Ольга Светлова прокомментировала: "Может быть, руководителям области и городов, уже пора позаботиться о животных живущих в лесу возле города? Кормушки им поставить, головки соли положить и тд. От того, что поля пустые, живность голодает и идёт в город..."

Как стало известно, лося закрыли в Соляном саду, чтобы он не натворил бед и сам не попал в беду.