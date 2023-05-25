В Соколе уволили крупного чиновника за утрату доверия

Людмила Вавиленко уволена с должности начальника управления архитектуры Сокольского муниципального округа.

Об этом сообщает прокуратура области: именно прокуратура сделала представление главе Сокольского округа - уволить чиновницу в связи с утратой доверия. По результатам рассмотрения представления Людмилу Вавиленко уволили с занимаемой должности.

Женщина подозревается следствием в получении взятки в крупном размере. В начале апреля решением суда она отправлена под домашний арест.

«Установлено, что начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Сокольского муниципального округа, используя свое служебное положение, незаконно, за денежное вознаграждение обеспечивала оформление и подписание уполномоченным лицом документов, необходимых для получения разрешений на строительство объектов индивидуального жилищного строительства», - сообщает областная прокуратура.