В Череповце планируется продлить набережную до парка Победы

«В 2022 году открыли Соборную набережную, финансирование получили по нацпроекту „Туризм и индустрия гостеприимства“. В этом году открыли Александровскую набережную. Получилось интересно, с выходом к воде. Осталось позаниматься озеленением, там явно не хватает кустов и деревьев. Еще будут объекты бизнеса. Сейчас продолжаем работу над Октябрьской набережной, которая подходит к Октябрьскому мосту. Концептуальное проектирование завершено, общественные слушания прошли. После Октябрьской набережной продолжим строительство набережной до туристического причала и выхода к парку Победы. Уже есть договоренность с губернатором. Тогда правобережная набережная у нас будет завершена», — сказал мэр Вадим Германов.

Напомним, что территорию,которая победит в голосовании за благоустройство по проекту «Формирование комфортной городской среды», благоустроят в 2024 году. Сейчас лидирует набережная от улицы Горького до Октябрьского моста. Средства выделяются по нацпроекту «Жилье и городская среда», инициированному президентом.

Проголосовать могут вологжане старше 14 лет до 31 мая на сайте 35.gorodsreda.ru.