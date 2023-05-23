Только что открыли мост через Шограш на улице Конева в Вологде

Как ранне сообщалось, 23 мая должен был открыться мост через Шограш в Вологде. Его долго ремонтировали - с перерывами на нерест рыбы, которая, как оказалось, водится в этом изрядно замусоренном водоеме. Водители с завистью смотрели на пешеходов - с утра те ходили по открывшемуся тротуару. Некоторые следили по интернету: откроют мост для авто или нет, делали ставки. Но лишь ближе к вечеру появилась фото - с моста наконец-то вывозят ограждения. И около 19 часов раздалось: открыли! Водители и пассажиры автобусов с облегчением вздыхают - возможно, утомительные пробки в конце улицы Герцена рассосутся.