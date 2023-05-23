В Череповце исчезает население

Мэр Череповца Вадим Германов во время ежегодного отчета на заседании Гордумы заявил, что город может выйти из списка городов с 300-тысячным населением. На данный момент в городе 301 тысяча жителей, в 2016 году было 318 тысяч.

«В 2014, 2015, 2016 годах мы вышли на максимальную численность под 318 тысяч человек. После этого пошло снижение, это общие демографические процессы в стране. Последние 5 лет численность населения уменьшается. Если ничего не делать, уже в следующем году можем перестать быть городом с 300-тысячным населением. Будущая стратегия города — это в первую очередь увеличение численности населения и улучшение качества жизни горожан», — сказал Вадим Германов.