В Череповце непрофессионалы могут выступить на сцене в Соляном саду

В Череповце пройдет фестиваль, на котором будет только живой звук. Участвовать приглашают и только непрофессионалов. Также будут приглашены и популярные местные исполнители. Например, группа «7 отличий»Всего запланировано 6 летних концертов. Организаторы фестиваля выиграли выиграли грант «Северстали» на 700 тысяч рублей.

Участники будут выступать на главной сцене Соляного сада с 29 июня по четвергам. Основное требование для выступающих - нельзя использовать фонограмму. Как сообщает сайт Горд Че, тексты песен должны быть на русском языке.

И, традиционные требования к песням: они не должны разжигать социальную, межнациональную или религиозную ненависть, никакой нецензурной лексики. Музыкальные произведения должны быть без оскорблений и политического подтекста.

Участвовать в фестивале могут непрофессиональные музыканты, вокалисты и коллективы. Заявки с темой письма «Хочу лето в Соляном» принимаются на почту bratskaya2016@gmail.com до 31 мая.