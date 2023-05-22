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НовостиОбщество22 мая 2023 8:11

Росгвардейцы задержали пьяного вологжанина на мопеде

За ним была устроена погоня
Иван Чухнин

В Вологодской области наряд Росгвардии выловил пьяного водителя мопеда. Инцидент произошел в ночь на понедельник. Наряд вневедомственной охраны Росгвардии в поселке Шексна находился на маршруте патрулирования. У кафе возле федеральной трассы бойцы обратили внимание на водителя мопеда. Тот, увидев патрульный автомобиль, резко прибавил скорость и попытался скрыться. Так что росгвардейцы решили его догнать и остановить.

При общении сотрудники Росгвардии заметили, что от гражданина исходит резкий запах алкоголя, у него несвязная речь и шаткая походка.

Наряд группы задержания передал нарушителя, которым оказался местный житель 1961 г.р., сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.