В Харовске полицейские спасли из огня троих пенсионеров и пса

Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В городе Харовске Вологодской области полицейские спасли из огня трёх человек и собаку. ЧП произошло на улице Пустораменской 10 мая около 1:30. В спецслужбы позвонила соседка - она первая заметила пожар. Подробности сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Первыми на место происшествия прибыли полицейские. Пламенем были охвачены сарай, а также стена и крыша дома. В одном из окон правоохранители увидели 65-летнего мужчину и 68-летнюю женщину.

«Жар от огня был настолько сильным, что пройти к жилой постройке через калитку было невозможно. Ни минуты не раздумывая, Сергей Промотаев, Даниил Киселев и Дмитрий Трухан разобрали часть забора. Полицейские помогли жильцам вылезти через окно и отвели их на безопасное расстояние», — сообщает пресс-служба УМВД Вологодчины.

Спасенные рассказали, что в соседней квартире живет старушка. Полицейские помогли 83-летней женщине собрать вещи и документы, а после отвели её на безопасное расстояние. Также они отвязали собаку, которая была на привязана в сарае.

Благодаря бдительности соседки и действиями полицейских, удалось избежать человеческих жертв.