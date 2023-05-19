В Череповце для областной больницы купили новый томограф

В Череповце в областной больнице № 2 появится новый томограф. Его закупили на средства бюджета. Правда, новое медицинское оборудование будет введено в эксплуатацию во второй половине года. Об этом сообщил начальник регионального Департамента здравоохранения Алексей Плотников. Пока базе отделения лучевой диагностики областной больницы № 2 функционируют два компьютерных томографа. Ежегодно компьютерную томографию в больнице проходят более 10 тысяч пациентов.

«Особенность нового аппарата – многофункциональность. Он может применяться как для проведения широкого спектра диагностических исследований, так и для планирования лучевой терапии при онкологических заболеваниях», – сообщил на своей странице в соцсети ВКонтакте Алексей Плотников.