В Сокольском районе отдали любимое место отдыха в частные руки

На месте, где летом отдыхают как жители Сокола, так и вологжане, собираются строить базу отдыха

Жители Сокола возмущены: Лысую поляну за деревней Озерки власти продали под базу отдыха. А это любимое место отдыха местных жителей, туда приезжают отдохнуть горожане. Сокольчане уверены, что инвестор может полностью проход для отдыхающих.

Детом там место для купания, зимой в районе Лысой поляны проводится Кубок охотника и охотничий биатлон. «Это место мы все помним ещё из детства, чистое озеро, мягкий песочек и лес, в котором можно по тропинкам погулять», - пишут сокольчине в соцсетях.

По информации вологодских телеграм-каналов, земля находится в резерве муниципальной собственности. Недавно в Корпорацию развития Вологодской области поступила заявка от неизвестного предпринимателя на строительство там базы отдыха.

Разговор с местными о дальнейшей судьбы территории намечен на пятницу, 19 мая. Сбор - в деревне Малые Озерки.