В Калининградской области морской офицер-вологжанин изнасиловал девушку и изувечил ее

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В Калиниградской области офицер, уроженец Великого Устюга изнасиловал девушку и изуродовал ей лицо. ЧП произошло в городе Балтийск, куда после вахты в Средиземном море прибыл фрегат «Адмирал Григорович» для планового ремонта.

Морской офицер, по информации это 24-летний уроженец Великого Устюга, выпускник Военно-Морской академии в Санкт-Петербурге, отправился на берег - отдохнуть в кафе, а потом пошел в караоке-клуб.

Возвращаясь на корабль, он встретил девушку, предложил ей секс. Она ему отказал, тогда он напал на нее, острым камнем изувечил лицо и изнасиловал.

Крики девушки услышала местная жительница. Она нашла девушку полураздетой в крови, сидящей на траве. Вызвала полицию, которая задержала насильника.

«Она говорит: „Помогите, он меня изнасиловал“. Он её, знаете, насиловал и кулаками бил. У неё были лосины спущены, лицо всё в крови. Я взяла у себя одеяло, укрыла её. Подъехала скорая, знакомая стала ей раны обрабатывать. Парень, получается, острыми камнями по всему лицу. Оно неузнаваемое вообще», — цитирует свидетельницу издание «Клопс».

Пострадавшей оказалась совершеннолетняя девушка. Ей оказана медицинская помощь, она была доставлена в больницу в тяжелом состоянии.

Появилось видео, где парень с голым торсом, называет себя Чистяковым Константином Олеговичем, он с окровавленными руками, подтверждает спрашивающему, что он служит. Сначала он утверждает, что он пытался защитить девушку. Однако позже признал свою вину.