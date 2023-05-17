Следственный комитет заинтересовался сгоревшим в Вологде автобусом

Фото: СУ СК РФ по Вологодской области

В Вологде 16 мая в два часа дня на маршруте вспыхнул автобус №7. Происшествие случилось на перекрестке улиц Болонина и Ловенецкого. 12 пассажиров, а также водитель и кондуктор автобуса сразу после возгорания успели выйти из машины.

Как сообщает пресс-служба СУ СК по Вологодской области, следователи намерены выяснить, соблюдались ли все требования безопасности при перевозке пассажиров.

«И.о. руководителя СУ СК России по Вологодской области А.А. Атабиев поручил территориальному следственному отделу провести процессуальную проверку и установить все обстоятельства произошедшего, выяснив соблюдение требований безопасности при перевозке людей», - пояснили в региональном следкоме.