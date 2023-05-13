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НовостиОбщество13 мая 2023 16:19

16 тысяч будущих первоклашек подучат подарки от вологодских властей

Это набор "В первый раз в первый класс"
Источник:kp.ru

В Вологодской области начались выпускные в детских садах. Все выпускники, а это более 16 тысяч человек, получат наборы школьных принадлежностей «В первый раз в первый класс».

Первые комплекты уже получили дети в Череповце. Для ребят это полезный и приятный подарок, а семье первоклассника - поддержка.

"В каждый комплект входят папка-портфель, пенал с канцелярскими принадлежностями, расписание занятий, альбом для рисования, краски, кисточки, цветные карандаши, конструктор для технического творчества, светоотражатель для обеспечения безопасности детей по дороге в школу и открытка", – перечислил содержимое подарка первый заместитель губернатора Эдуард Зайнак.