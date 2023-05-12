Последний житель одной из вологодских деревень сгорел вместе с домом

В Вологодской области сгорел мужчина вместе с домом. ЧП произошло в деревне Маркушево Грязовецкого округа. Там жил единственный житель. Его дом сгорел полностью, на пепелище было обнаружено тело собственника.

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что погибший являлся единственным жителем деревни, при жизни злоупотреблял спиртным, курил», - установили следователи регионального управления СК.

Сотрудники ведомства уточняют, что предварительная причина происшествия – неосторожное обращение с огнем при курении со стороны погибшего.