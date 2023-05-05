19-летнего вологжанина задержали за развращение школьницы

Вологжанин развращал девочку циничной перепиской. Но его вычислили, и ему предстоит отвечать перед законом.

В Вологде возбуждено уголовное дело в отношении 19-летнего местного жителя. Как сообщают

следователи, его вычислили в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Установлено, что юноша познакомился через интернет со школьницей из Башкортостана, которая не достигла 14-летнего возраста, и «допустил с ней общение на сексуальные темы циничного характера, провоцируя их обсуждение».

Сейчас следователи проверяют задержанного на возможную причастность к совершению аналогичных эпизодов.