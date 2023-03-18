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НовостиПроисшествия18 марта 2023 20:48

В Вологде у пенсионерки выманили 2,2 млн рублей

Женщина отдала все сбережения и кредитные деньги
Евдокия САХАРОВА

В Вологде от действий дистанционных мошенников пострадала 60-летняя местная жительница. Женщина обратилась к правоохранителям с рассказом о звонках от неизвестных., Мошенники представлялись сотрудниками центробанка, правоохранительных органов и портала госуслуг. Подробности сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Аферисты убедили вологжанку, что ее банковскому счету угрожает опасность, а персональные данные скомпрометированы. Таким образом, неизвестные сначала выманили у нее 1 млн 800 тысяч личных сбережений, а потом убедили оформить несколько кредитов и также перевести на сторонние счета под диктовку.

Дама лишилась 2 219 000 рублей. Возбуждено уголовное дело