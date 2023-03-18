В Вологде у пенсионерки выманили 2,2 млн рублей

В Вологде от действий дистанционных мошенников пострадала 60-летняя местная жительница. Женщина обратилась к правоохранителям с рассказом о звонках от неизвестных., Мошенники представлялись сотрудниками центробанка, правоохранительных органов и портала госуслуг. Подробности сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Аферисты убедили вологжанку, что ее банковскому счету угрожает опасность, а персональные данные скомпрометированы. Таким образом, неизвестные сначала выманили у нее 1 млн 800 тысяч личных сбережений, а потом убедили оформить несколько кредитов и также перевести на сторонние счета под диктовку.

Дама лишилась 2 219 000 рублей. Возбуждено уголовное дело