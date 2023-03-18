В Вологде у предпринимателей ищут экопроекты

Мэр Вологды Сергей Воропанов в ходе Публичного отчёта за прошлый год обхявил прием заявок от представителей малого и среднего бизнеса на конкурс грантов в сфере экологии.

Экологические бизнес-проекты смогут получить субсидии до 1 млн рублей.

Разработки будет реализованы на паритетных началах, то есть половина - это средства гранта, остальное - средства предпринимателя. Это должен быть бизнес-проект в области экологии, охраны окружающей среды или рационального использования природных ресурсов, воплощенный в жизнь на территории Вологды в течение ближайших 2 лет.