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НовостиПроисшествия17 марта 2023 20:35

В Вологде осудили молодого человека, задушившего избранницу во время секса

Парень признался, что смерти возлюбленной не хотел
Евдокия САХАРОВА

В Вологде суд назначил 20-летнему местному жителю 9 лет колонии строгого режима. С него взыскали по одному миллиону в пользу родителей погибшей.

Трагедия произошла в ночь с 4 на 5 марта прошлого года. Подсудимый заявил на суде, что не желал смерти девушке, потому что ее любил. А смерть наступила случайно во время добровольного полового акта с элементами придушивания. Подробности рассказала пресс-служба судов Вологодской области.

Суд же посчитал, что когда пара употребляла алкогольные напитки, возникла ссора на почве ревности. В ходе конфликта обвиняемый схватил потерпевшую рукой за шею и сдавливал до тех пор, пока та не перестала подавать признаки жизни.