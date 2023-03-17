В Вологде осудили молодого человека, задушившего избранницу во время секса

В Вологде суд назначил 20-летнему местному жителю 9 лет колонии строгого режима. С него взыскали по одному миллиону в пользу родителей погибшей.

Трагедия произошла в ночь с 4 на 5 марта прошлого года. Подсудимый заявил на суде, что не желал смерти девушке, потому что ее любил. А смерть наступила случайно во время добровольного полового акта с элементами придушивания. Подробности рассказала пресс-служба судов Вологодской области.

Суд же посчитал, что когда пара употребляла алкогольные напитки, возникла ссора на почве ревности. В ходе конфликта обвиняемый схватил потерпевшую рукой за шею и сдавливал до тех пор, пока та не перестала подавать признаки жизни.