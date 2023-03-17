Вологодский бизнес передал воинам СВО оборудование и инструменты

Фото: ВКонтакте, Вологда.рф

В Вологде бизнес передал для участников спецоперации более 20 видов оборудования и инструментов. Для участников спецоперации была собрана техника: бензопилы, генераторы, сварочный аппарат, строительные инструменты, лопаты и многое другое. Все это поможет обустроить быт.

ООО «Протемол» передало в Волонтерский центр Вологды посылку, в которой более 20 видов оборудования и инструментов.

Сбор гуманитарной помощи для бойцов продолжается. Вологжане могут принести необходимое для воинов на ул. Козлёнской, 2, по будням с 09:00 до 19:00, по выходным с 12:00 до 15:00. Ведется сбор необходимого - консервов, медикаментов, одежды, обуви, экипировки и инструментов ( нужны шуруповерты, болгарки и проч.), сообщает официальный сайт города Вологды.