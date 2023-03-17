В Череповце у Ледового дворца пройдет ярмарка

В Череповец пройдет ярмарка - лучшие продукты Вологодчины и продукцию мастеров

может купить каждый. Ярмарка пройдет в субботу, 18 марта, у Ледового дворца. Торговля пройдет с 10 до 15 часов.

Не обойдется и без шоу - с 9 до 18 часов на площадке у Ледового дворца будут соревноваться трактористы— участники Всероссийских сельских игр.

«Привезут мед, молочную и мясную продукцию, кондитерские изделия. Будут продукты череповецких производителей. Дополнительно установим пять шатров. В них десять череповецких ремесленников представят свои товары: изделия из дерева, ткани, вязаные грушки, сувениры и подарки», — рассказала директор Агентства городского развития Оксана Андреева.

В числе продавцов - пять производителей, отмеченных знаком «Настоящий Вологодский продукт».

На ярмарке будет чем угоститься - горячим чаем, глинтвейном, шашлыками и хот-догами.