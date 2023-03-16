Вологжанка спасала сына от СВО и лишилась 100 тысяч рублей

Женщина легко поверила проходимцу.

Мать военнослужащего хотела спасти сына от участия в СВО и лишилась 100 тысяч рублей. В Вологде возбуждено уголовное дело по факту хищения денег.

Прокуратурой города Вологды дело направлено в суд. Обвиняемый в совершении хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием будет отвечать по закону. Как разобралось следствие, обвиняемый позвонил женщине, представился офицером военной части, в которой служит ее сын. Он сообщил, что сына заставляют подписать контракт и намерены отправить его в зону СВО. Мужчина пообещал урегулировать вопрос с не отправлением ее сына в зону специальной военной операции, но попросил вознаграждение - 50 000 рублей на банковский счет. Но затем женщине позвонили вновь. Мужчина на том конце провода сказал, что разговор кто-то услышал и он требует 50 тысяч за молчание.

Всего женщина перевела мошеннику 100 000 рублей.

Его вычислили, За совершение указанного преступления мошеннику грозит наказание в виде лишения свободы.