В Великом Устюге участковый спас молодую мать на крыше

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Великом Устюге правоохранитель отговорил 22-летнюю местную жительницу от необдуманного поступка. Девушка забралась на крышу, позвонила в полицию и рассказал, что собирается броситься вниз. На вызов прибыл частковый Егор Фатеев. Подробности сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Он поднялся наверх и поговорил с устюжанкой. Она дрожала и отказывалась спуститься. Выяснилось, что девушка расстроена из-за дочери, которая живет отдельно. Полицейскому удалось немного улучшить состояние дамы, он подозвал ее к себе и, взяв за руку, помог спуститься на безопасное место.

После этого участковый передал девушку прибывшей на место бригаде скорой помощи.