Сирота с детьми осталась без жилья из-за халатности чиновников?

В Череповце расследуют уголовное дело по факту халатности чиновника, возбужденного по поручению Председателя Следственного комитета Российской Федерации.

По данным следствия, в 2011 году жительница Череповца, как оставшаяся без попечения родителей, была поставлена на учет на получение жилой площади. Позднее Департаментом строительства области она была исключена из очереди. Это мотивировалось тем, что у нее в собственности были объекты недвижимости - деревянный частный дом, земельный участок и квартира. Однако, согласно доводам женщины, использовать квартиру, доля которой принадлежит ей, она не может, так как в квартире проживает ее родственник, страдающий психическим заболеванием.

Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Проведены осмотры дома, в котором она проживает с детьми, и квартиры, площадь которой занимает ее родственник.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле в областном аппарате ведомства, сообщает СУ СК по Вологодской области.