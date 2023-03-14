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НовостиОбщество14 марта 2023 11:55

В колледжах Вологодчины откроют почти 8000 бюджетных мест

Техникумы предлагают 113 направлений подготовки
Источник:kp.ru

Колледжи Вологодской области откроют восемь тысяч бюджетных мест. Всего набор на первый курс проводят 33 колледжа и шесть подразделений вузов. Всего для абитуриентов создано 7997 бюджетных мест, на 150 больше, чем в прошлом году.

Техникумы предлагают 113 направлений подготовки в сельском, лесном, рыбном хозяйстве, IT, строительстве, медицине, экономике, туризме, транспорте, промышленности. В 2023 году откроется девять новых специальностей по запросам предприятий.

Прием заявлений в колледжах стартует в июне. Кампания продлится до 15 августа. Документы можно подать лично в приемной комиссии, по электронной почте, через портал госуслуг.