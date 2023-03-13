В Череповце в ковидном моногоспитале заняты почти все койки

В Череповце в ковидный моногоспиталь госпитализированы 56 пациентов. При этом пятеро из них в тяжелом состоянии - в реанимации под постоянным наблюдением врачей. Коек всего 60. Об этом сообщила начальник отдела организации медпомощи и профилактики по Череповцу депздрава области Людмила Иванова.

«Сейчас в моногоспитале развернуто 60 коек. Потребности в увеличении числа коек нет. Подъем заболеваемости не фиксируем, но по-прежнему нужно соблюдать все меры профилактики, особенно людям старше 60 лет с хроническими патологиями», — рассказала Людмила Иванова.

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Роспотребнадзор рекомендовал вологжанам носить маски в транспорте и людных местах.

По состоянию на 13 марта за минувшие сутки выявлено 195 новых случаев заболевания ковидом в регионе. Четырех вологжан госпитализировали с инфекцией.