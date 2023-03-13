Руководитель департамента строительства Вологодчины подал в отставку

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В Вологодской области уволился глава департамента строительства Дмитрий Буслаев. По словам губернатора на оперативном совещании в правительстве области, руководитель сам принял такое решение.

"Руководитель департамента строительства Дмитрий Буслаев принял решение перейти на новое место работы. Сегодня я принял его отставку. Хочу поблагодарить за многолетнюю эффективную работу. Более 1000 объектов социальной, коммунальной инфраструктуры было отремонтировано и реконструировано за время его работы. В области были достигнуты рекордные объемы жилищного строительства", - заявил Олег Кувшинников.

На прощание губернатор подарил Дмитрию ценный подарок от правительства - часы.

На данный момент и.о. начальника департамента назначен заместитель Антон Блюдов.

Бывший начальник департамента строительства, пришедший на работу в правительство региона из прокуратуры, вероятно продолжит карьеру в Череповце.