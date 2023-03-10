Вологжанка украла у собственной бабушки сумку с деньгами

Жительница Великоустюгского района украла 35 тысяч рублей у своей бабушки. 44-летней местной жительнице вынесен приговор. Установлено, что инцидент произошёл 20 сентября 2022 года: внучка приехала к бабушке в деревню за овощами. Та ушла за водой, а женщина обшарила сумку. В ней оказались 35000 рублей. Женщина решила, что сумка с деньгами ей нужнее. А бабушка заявила о пропаже в полицию. Та довела дело до суда.

Об этом сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Женщина полностью признала вину и возместила потерпевшей ущерб. Однако ей назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.