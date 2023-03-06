Объявлен конкурс на строительство поликлиники за 1,4 млрд рублей в Череповце

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В Вологодской области объявили аукцион на строительство поликлиники в Зашекснинском районе Череповца. Окончание работ запланировано на февраль 2025 года. Комплекс будет располагаться в самом центре района - на улице Годовикова между зданием суда и ТЦ "Июнь". Всего из федерального и областного бюджетов на возведение выделено 1 млрд. 400 млн. руб.

Решение о строительстве было принято на Градостроительном совете, который состоялся в Череповце 13 апреля 2021 года.

17 марта Комитет госзаказа правительства области подведет итоги аукциона, а контракт с подрядчиком должен быть заключен в конце марта, сообщает мэр Череповца ВАдим Германов ВКонтакте.