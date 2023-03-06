В Мурманске самолет "Северстали" не смог взлететь и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

Фото: Северо-западная прокуратура на транспорте.

ЧП произошло в Мурманске с самолетом "Северстали". Воздушное судно не смогла взлететь вовремя: при взлете оно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту самолета находились 49 пассажиров и 3 члена экипажа. Пассажиров экстренно эвакуировали. Сообщается, что никто из них не пострадал.

Как сообщили порталу «Город Во» в Северо-Западной транспортной прокуратуре, ЧП произошло 6 марта в 8 часов утра. Самолету CRJ200 авиакомпании «Северсталь» рейса Мурманск – Архангельск при взлете не хватило длины взлетной полосы. По всей видимости, ему придется повторить попытку после установления и устранения причины.

В настоящее время пассажиры находятся здании аэропорта. Инцидент находится на контроле транспортной прокуратуры.