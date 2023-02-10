В Вологодской области за год изготовили 11 тысяч тонн сливочного масла

Вологодская область установила рекорд по производству сливочного масла. В 2022 году было произведено более 11 тысяч тонн продукции - это более, чем по 10 килограммов на каждого жителя региона. Это максимальное количество масла за последние 30 лет. Масло на Вологодчине производят 14 предприятий. Кроме уникального продукта – масло «Вологодское», - «Крестьянское» и «Традиционное», а также «Шоколадное» и «Бутербродное».

Кстати, «Вологодское" масло стало доступнее - это около 17% от общего объёма. Правом на его изготовление владеют семь вологодских молокоперерабатывающих предприятий. Напомним, оно производится исключительно на местном сырье.

Об этом сообщил первый заместитель губернатора области Дмитрий Горбачев.