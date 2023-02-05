Четверо вологжан вернутся из плена на родину

Как сообщал накануне сайт КП-Вологда, четверо вологжан освободили из плена в ходе очередного обмена пленными между Россией и Украиной. Это первая информация о плененных вологжанах в регионе. Всего в Россию вернулись 63 военных. Россия на Украину вернула 116 человек. Посредниками в переговорах были власти Объединенных Арабских Эмиратов.

О том, что вологжане освобождены из плена сообщил ВКонтакте участник областного отделения «Боевого братства» экс-депутат ЗСО Геннадий Малышев. Он написал: «Не буду называть фамилии освобожденных, родители и близкие знают. Мое обращение от регионального отделения общественной организаций «Офицеры России», личное участие члена Совета Федерации Елены Авдеевой, огромная работа Татьяны Москальковой принесли этот положительный и радостный результат».

Предыдущий обмен состоялся 6 декабря прошлого года. Тогда меняли 60 на 60.