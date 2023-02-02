Сокольская пенсионерка играла на бирже криптовалют и потеряла 2 млн

65-летняя жительница Сокольского района потеряла сбережения из-за дистанционных мошенников. Даме позвонил незнакомый мужчина и предложил заработать на бирже криптовалют. Сначала сокольчанка перевела на свой брокерский счет 1 тысячу рублей и тут же получила выгоду - на ее карту поступили деньги, превышающие вложения. Подробности сообщили в пресс-службе УМВД по Вологодской области.

После первой победы "консультанты" стали убеждать пенсионерку вкладывать все большие суммы денег. Попавшаяся на удочку жертва за 1,5 месяца перевела на различные счета около 400 тысяч своих сбережений и еще более 1,8 миллиона рублей, которые оформила в кредит и заняла у родственников.

Когда консультанты перестали выходить на связь, пенсионерка осознала свою ошибку и обратилась в полицию.

За минувшие сутки в Вологодской области зарегистрировали 20 заявлений о различных видах дистанционных хищений путем обмана и злоупотребления доверием. Общий ущерб составил свыше 7 миллионов 582 тысяч рублей.