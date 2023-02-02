В Великом Устюге рецидивист ограбил знакомого

В Великом Устюге ограбили мужчину. Подробности сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области. В ноябре ночью в дежурную часть обратился 56-летний мужчина. Он рассказал, что на улице Кузнецова он поссорился со своим знакомым. Тот повалил его на землю и угрожая расправой забрал два сотовых телефона и тысячу рублей, после чего скрылся.

Следственный отдел МВД возбудил уголовное дело по статье "Грабеж". Нарушителем оказался 32-летний ранее судимый местный житель. В течение суток оперативники задержали подозреваемого в совершении преступления. Его заключили под стражу. Причиненный потерпевшей стороне ущерб возмещен, похищенное имущество возвращено законному владельцу.

Обвинительное заключение утверждено прокурором, материалы уголовного дела направлены в Великоустюгский районный суд для рассмотрения по существу.