Единое пособие на детей получили лишь семеро из ста вологодских детей

В Вологодской области единые пособия за месяц отделение Социального фонда России назначило единое пособие родителям более 18 тысяч детей. Это менее 10 процентов вологжан до 18 лет.

«За месяц с момента вступления в силу закона о едином пособии эта мера поддержки была назначена родителям 18 тысяч 328 детей и 383 беременным женщинам. С момента старта выплат единого пособия отделение Социального фонда по Вологодской области перечислило семьям более 164 миллионов рублей», - отчитались в ОСФР.

Единое пособие полагается, если дети и и родители - российские граждане и постоянно проживают в России. При назначении выплаты применяется комплексная оценка доходов и имущества семьи, а также учитывается занятость родителей или объективные причины её отсутствия.

В июне 2022 года Вологдастат сообщил, что в регионе количество детей и подростков составило 245 тысяч. От 0 до 6 лет 36%, от 7 до 14 лет 49%, от 15 до 17 лет 15%. То есть, на данный момент пособие оформлено примерно на 7% детей в регионе, сосчитал портал НьюсВо.

Напомним, для получения выплаты родителям, как правило, достаточно подать заявление через портал Госуслуг (www.gosuslugi.ru). Остальные сведения проверяются через межведомственное взаимодействие. При этом всех детей до 17 лет можно указать в одном заявлении.

В соцсетях уже появились возмущения граждан, из-за имущественного критерия потерявшие помощь государства.

«Кто работает, тот пособие не получает, а кто болтается и пропивает пособие, и нигде не работает, те получают», — также написала в группе ЦУР вологжанка Антонина Л.