Алексей Мордашов заработал в январе 1,5 млрд рублей

Дела Мордашова поправились. Ранее сообщалось, что миллиардеры массово обеднели. Глава Лукойла Вагит Алекперов и владелец Северстали Алексей Мордашов вошли в список самых обедневших по итогам 2022 года российских миллиардеров, потеряв, соответственно, $5,1 млрд и $11 млрд.

Как сообщает Город Че со ссылкой на frank_media, в январе дела стали налаживаться. Больше всех из российских бизнесменов получил акционер компании «Лукойл», ее недавний президент Вагит Алекперов. Он за январь нарастил состояние на $2,5 млрд.

Второе место по заработку за январь 2023 года занял основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов ($1,54 млрд).

А замкнул тройку глава «Норникеля», владелец Росбанка и доли в Тинькофф банке Владимир Потанин (+$1,32 млрд).

При этом часть бизнесменов в январе понесла убытки. Это акционер компании «Еврохим» Андрей Мельниченко (за месяц минус $443 млн состояния), Сулейман Керимов - $100 млн, Михаил Фридман — $62,6 млн, Михаил Прохоров — $51,1 млн, Роман Абрамович — $47,5 млн, Петр Авен — $16,3 млн.