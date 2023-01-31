Вологжанка упала в канаву и погибла

Женщина упала в канаву и погибла. СУ СК по Вологодской области.

В черте города Вологды женщина упала в водоотводную канаву и погибла. Возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Женщине было 59 лет.

По данным следствия, утром 30 января 2023 года женщина шла вдоль проезжей части автомобильной дороги по улице С. Преминина в сторону перекрестка с ул. Ловенецкого в Вологде. В результате потери равновесия вологжанка упала с высоты нескольких метров вниз в водоотводную канаву и получила травму, не совместимую с жизнью.

В рамках следствия будут установлены все обстоятельства происшествия, причины и условия ему способствовавшие.

По словам очевидцев - высота падения составила более 3 метров. Причем этой тропинкой пользовались многие вологжане. Почему опасное место вблизи автобусной остановки никак не было огорожено - вызывает, как минимум, вопросы.